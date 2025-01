Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Freitagvormittag herbe Einbußen

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 0,320 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:08 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 10,1 Prozent auf 0,320 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,320 EUR. Bei 0,345 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 23.415 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 68,992 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,320 EUR. Dieser Wert wurde am 24.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,000 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,70 NOK in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 514,89 Mio. NOK im Vergleich zu 378,55 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 -2,400 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net