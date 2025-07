Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zieht am Montagmittag an

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,6 Prozent auf 0,214 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:54 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 0,214 EUR. Bei 0,218 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,213 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 130.705 Aktien.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 390,654 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 128,877 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,58 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,459 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net