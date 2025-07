Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 0,171 EUR.

Um 09:12 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,171 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,174 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,171 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 23.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. 513,318 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,386 Prozent.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 192,58 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,535 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net