Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Mittag fester

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,179 EUR. Bei 0,179 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,173 EUR. Bisher wurden heute 77.001 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Gewinne von 487,906 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,648 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 63,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,514 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net