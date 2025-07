Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 0,165 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:08 Uhr um 0,8 Prozent auf 0,165 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,165 EUR. Bei 0,170 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 83,992 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,098 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 68,571 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,514 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net