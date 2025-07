Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Nachmittag tief

Kursverlauf

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 0,165 EUR abwärts. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,165 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,170 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 210.058 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 537,910 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,196 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,514 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

