Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:19 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 0,169 EUR abwärts. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,169 EUR ab. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,170 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Mit einem Zuwachs von 512,100 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,098 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,874 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 192,58 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,514 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net