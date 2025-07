Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Mittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 4,4 Prozent auf 0,166 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:53 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 0,166 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,166 EUR. Bei 0,170 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 195.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 531,010 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,810 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,514 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net