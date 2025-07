Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,0 Prozent auf 0,172 EUR.

Um 15:57 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 0,172 EUR nach oben. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,172 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,170 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 10.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 83,372 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,890 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,514 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net