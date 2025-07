Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 0,175 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 0,175 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,176 EUR. Mit einem Wert von 0,172 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 83,004 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,093 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,092 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net