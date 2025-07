Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 0,170 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 0,170 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,170 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,171 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 507,059 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,093 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 45,412 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,535 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

