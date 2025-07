Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag im Plus

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 0,160 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:11 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,160 EUR zu. Bei 0,160 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,158 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 545,807 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,673 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,535 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

