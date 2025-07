Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittwochmittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 0,9 Prozent auf 0,160 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 0,160 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,161 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,159 EUR. Bisher wurden via BMN 2.953 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 543,392 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,145 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net