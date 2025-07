Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,174 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 09:04 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,4 Prozent auf 0,174 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,175 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,173 EUR. Zuletzt wechselten 36.420 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 493,786 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,098 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,613 Prozent.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 192,58 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,50 Prozent präsentiert.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,535 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net