Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 15:43 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,169 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,168 EUR. Bei 0,172 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 206.081 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 83,886 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 44,740 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 192,58 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,535 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net