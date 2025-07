Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit Hexagon Purus AS Registered ein

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 6,4 Prozent auf 0,212 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 16:07 Uhr 6,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,218 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,210 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 27.144 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 79,506 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 56,123 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,58 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,35 Prozent zurück. Hier wurden 229,63 Mio. NOK gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,459 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net