Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 0,233 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 0,233 EUR. Bei 0,233 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,244 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 21.690 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,050 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 77,857 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.01.2025 Kursverluste bis auf 0,226 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 3,011 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2023.

Am 28.11.2024 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 378,55 Mio. NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 514,89 Mio. NOK ausgewiesen.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net