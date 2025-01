Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 0,252 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:18 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 0,252 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,252 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,248 EUR. Bisher wurden heute 22 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 309,524 Prozent Luft nach oben. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,226 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,317 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 378,55 Mio. NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 514,89 Mio. NOK ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net