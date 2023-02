Fehlende Integrität: Die korruptesten Länder weltweit

Um die Frage nach den Ländern mit dem höchsten Maß an Korruption zu klären, hat die internationale Nichtregierungsorganisation Transparency International den weltweit bekanntesten Korruptionsindikator, den sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex, Corruption Perceptions Index (CPI), ermittelt. Der Index beruht auf der Einschätzung von Experten und bewertet den Grad, der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption. Die Ergebnisse wurden in diesem Ranking der zehn korruptesten Länder weltweit zusammengefasst.

Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Dass Korruption und Bestechung in der Wirtschaft auftreten, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Das zeigt auch der Korruptionswahrnehmungsindex der Nichtregierungsorganisation Transparency International. Diese hat für das Jahr 2022 den Grad der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption in 180 Staaten und Gebieten ermittelt. Das folgende Ranking präsentiert die korruptesten Länder weltweit. Stand ist der 31.01.2023. Quelle: Transparency International, Bild: Lisa S. / Shutterstock.com

Bildquellen: Vladislav Gajic / Shutterstock.com, Elnur / Shutterstock.com