Immer wieder unbekannte Nummern, Nachrichten von afrikanischen Prinzen und Enkeltrickbetrüger. Die Bundesnetzagentur warnt vor aktuellen Bedrohungen.

Warnung vor Anrufen aus Indien, aber auch Iran und Mexiko auf der Liste

Die Bundesnetzagentur warnt explizit vor Anrufen mit den Vorwahlen +91 (Indien), +98 (Iran) und +52 Mexiko über den Messenger Dienst WhatsApp. "Es ist davon auszugehen, dass die Anrufe einen rechtsmissbräuchlichen Hintergrund haben!", so die Bundesnetzagentur in einem aktuellen Hinweis an die Verbraucher. Nummern von verpassten Anrufen dieser Herkunft sollten nicht zurückgerufen werden und bei zustande gekommenen Gesprächen sollten keinesfalls persönliche Daten mitgeteilt werden. Diese könnten zu späteren Missbräuchen führen. Unbekannte Nummern aus diesen Ländern sollten von den Nutzern über WhatsApp selbst blockiert werden - oder bei Festnetzanrufen - vom Router auf eine Block-Liste verschoben werden.

Ping Anrufe

Grundsätzlich sollten Verbraucher vorsichtig bei unterdrückten und fremden Nummern sein. Anders als bei WhatsApp-Anrufen, bei denen kein Entgelt anfällt, zahlt man bei Anrufen ins Ausland über das normale Mobilfunk- und Festnetz teilweise sehr hohe Verbindungskosten. Betrüger hoffen daher mit sogenannten Ping Anrufen ihre Opfer dazu zu bringen, teure Verbindungsgebühren zu zahlen. Der Trick unter anderem: die Vorwahlen der Länder ähneln dabei den Vorwahlen verschiedener Städte in Deutschland. Beispielsweise Koblenz 0261 und Madagaskar 00261 oder auch die deutschen Städte Rostock und Dortmund, 0381 und 0231, die mit einer weiteren Null den Ländervorwahlen von Serbien oder Liberia entsprechen.

Einfache Regel: Keine privaten Daten preisgeben

Zu den anderen und inzwischen teilweise auch bekannten Spam und Betrugsmaschen zählen laut Norton unter anderem auch Social-Engineering-Attacks. Bei diesen geben Betrüger vor, Kinder oder andere engere Verwandte zu sein, die sich beispielsweise in einer misslichen Situation befinden und dringend Geld benötigen. Auch Techsupportanrufe von Microsoft und Co., angebliche Lotterie Gewinne, Liebesschwindler und mehr gehören zu den bekanntesten Scam-Varianten. Bei allen gilt die gleiche Regel: Bei fremden Nummern sollten Anrufer besonders vorsichtig sein, persönliche Daten niemals preisgeben und die Nummer im Zweifel blockieren.

Redaktion finanzen.net