Technik aus dem Ausland: Darauf sollten Kunden beim Kauf achten

Achtung: Hier lauert eine Steuerfalle

Es gibt einige Faktoren, die den Technik-Kauf im Ausland attraktiv machen. So ist es beispielsweise so, dass im Ausland oft Technik erworben werden kann, die es in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Auch bieten einige Firmen je nach Land unterschiedliche Produkte an. Zudem können Käufe im Ausland spürbar billiger sein als im Inland. Weiterhin sind die Produkte dank diverser Online-Marktplattformen leicht erhältlich, da diese oft Artikel aus aller Welt anbieten.

Jedoch gibt es auch einige Punkte, derer sich Käufer vor dem Abschluss des Kaufs bewusst sein sollten. So zum Beispiel, dass auf den Kaufpreis noch Steuern obendrauf kommen können. Denn je nachdem, woher die bestellte Technik stammt und wie viel sie wert ist, kann eine Einfuhr-Umsatzsteuer fällig werden. So können zusätzliche Kosten entstehen. Auch Zollabgaben können anfallen.

Diese Zertifizierung wird benötigt, damit Waren den Zoll passieren können

Zudem sollten Käufer darauf achten, dass die Technik die CE-Kennzeichnung hat und somit zertifiziert ist. Das stellt zum einen sicher, dass die bestellte Ware den deutschen Anforderungen entspricht und sicher verwendet werden kann. Hinzu kommt noch, dass die Ware vom Zoll konfisziert wird, sollte sie nicht CE-zertifiziert sein, da eine Einfuhr von Technik ohne das Siegel unzulässig ist.

Sprachbarrieren

Auch die kleinen Details können es manchmal ausmachen - denn was nützt ein neuer Fernseher oder Laptop, wenn dieser nur in einer fremden Sprache bedient werden kann?

Die Bestellungen können anderen Gesetzen und Regelungen unterliegen

Bei Bestellungen aus dem Ausland kann es zudem passieren, dass die Kaufvorgänge anderen Regelungen und Gesetzen unterliegen. In Deutschland gibt es beispielsweise das 14-tägige Widerrufsrecht, durch welches man Bestellungen ohne Angabe von Gründen wieder zurücksenden darf. Im Ausland kann die Gesetzeslage nochmal ganz anders ausschauen. Auch eine Geld-Zurück-Garantie gibt es nicht immer.

Lange Lieferzeiten

Lange Lieferzeiten sind insbesondere bei außereuropäischen Bestellungen aus den USA oder China zu erwarten. Die Wartezeit beträgt in solchen Fällen manchmal mehrere Monate. Wer alle genannten Aspekte im Hinterkopf behält und sich vor dem Kauf ausreichend informiert, kann die gewünschte Ware auch im Ausland bestellen.

Redaktion finanzen.net

