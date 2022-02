So fügt man Bildbeschriftungen bei WhatsApp hinzu

Metas WhatsApp Messenger

Das Verschicken von Momentaufnahmen, Bildern und Screenshots ist seit dem Aufkommen der ersten Smartphone-Generationen nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Besonders vereinfacht haben dies sogenannte Instant Messenger, wie beispielsweise Viber, Telegram und allen voran Metas WhatsApp. Bei zuletzt genanntem Messenger handelt es sich um Deutschlands beliebteste App, die laut Statista-Ranking von 79 Prozent der Bundesbürger verwendet wird.

Bildern eine Beschriftung hinzufügen

Der WhatsApp Messenger oder kurz WhatsApp bietet seinen Nutzern vielfältige Möglichkeiten, Änderungen an Bildern vorzunehmen, bevor diese versendet werden. So können Fotos mithilfe von Text- und Malwerkzeugen sowie Filtern und Emojis verschönert werden. Ein Bild wird innerhalb eines Chats zum Versenden geöffnet, indem das Büroklammern-Symbol rechts neben dem Text-Eingabefeld betätigt wird. In den sich daraufhin öffnenden Funktionen wird dann die Schaltfläche "Galerie" ausgewählt, um zu den auf dem Smartphone gespeicherten Fotos zu gelangen. Durch Antippen des Bildes wählt man dieses aus und öffnet es damit zum Versenden im jeweiligen Chat. An dieser Stelle kann man weitere Änderungen vornehmen, indem man die Symbole in der Werkzeugleiste über dem Bild verwendet. Über das Stift-Symbol kann man die Farbe des Textes für die Beschriftung auswählen. Die Option "T" gibt einem die Möglichkeit, Texte einzugeben. Mehrfaches Antippen des "T"-Symbols verändert dabei die Schriftart. Um Größe, Position und Drehung der Bildbeschriftung zu verändern, hält man diese mit zwei Fingern gedrückt und positioniert sie nach den eigenen Wunschvorstellungen. Wahlweise kann man über das Smiley-Symbol sogenannte Emojis hinzufügen und das Foto über das Symbol, das durch ein Kästchen mit einem darüber verlaufenden Pfeil dargestellt wird, zuschneiden bzw. drehen.

Bilder inklusive Bildunterschrift an andere Kontakte weiterleiten

Hat man ein Bild mit einer Unterschrift erhalten, die man gerne mit versenden möchte, so ist die Vorgehensweise dabei Folgende: Man drückt das gewünschte Foto mit Bildunterschrift bis das Kontextmenü aufpoppt. In diesem wählt man die Option "Teilen" aus, die ein weiteres Menü öffnet. Hier kann man wahlweise einen anderen WhatsApp-Kontakt oder gegebenenfalls auch eine neue Applikation zum Versenden des Bildes auswählen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dolphfyn / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com