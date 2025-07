Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 716,43 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 716,43 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 714,61 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 715,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 294.813 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 747,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 442,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,21 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,74 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 757,00 USD.

Am 30.04.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 6,43 USD gegenüber 4,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 42,31 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 25,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

