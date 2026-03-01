Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX sinkt -- US-Börsen tiefrot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Hims & Hers, TUI, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Daimler Truck überzeugt mit Dividende. Zalando: Aktienrückkauf. RWI senkt deutsche Wachstumsprognosen. Lufthansa-Streik begonnen. K+S mit Unsicherheiten ins Jahr. Brenntag will Kosten weiter senken. Siltronic streicht Dividende. Uber nimmt Robotaxis von Amazon auf die Plattform. grenke: Mehr Dividende nach Gewinnplus. Generali: Rekordgewinn. RTL: Flauer Werbemarkt belastet. VW will Rendite der Kernmarke 2026 verbessern.
