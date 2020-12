Fraport-Aktie gefragt: Deutsche Bank hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 60 Euro

Die jüngsten Impfstoffmeldungen und die möglichen Zeitachsen für eine Herdenimmunität deckten sich mit ihren Erwartungen an eine Erholung des Luftverkehrs in der zweiten Jahreshälfte 2021, schrieb Analystin Siobhan Lynch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Flughafenbetreiber Fraport , Aena und Zurich Airport dürften im Jahr 2023 wieder das Verkehrsaufkommen des Jahres 2019 erreichen, ADP im Jahr 2024. Bei Fraport betonte sie vor allem das Kosteneinsparpotenzial.

Am Vormittag verteuert sich die Fraport-Aktie auf XETRA um 1,90 Prozent auf 51,05 Euro.

