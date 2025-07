Verluste in Wien: ATX Prime gibt mittags nach

Kursverlauf

Der ATX Prime zeigt sich am Mittag im Minus.

Am Freitag sinkt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,94 Prozent auf 2.206,76 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2.227,80 Punkten, nach 2.227,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.227,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2.203,37 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,613 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.208,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.04.2025, lag der ATX Prime noch bei 1.888,16 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 04.07.2024, mit 1.855,96 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 20,86 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.245,18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.745,07 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 2,62 Prozent auf 13,30 EUR), Addiko Bank (+ 2,10 Prozent auf 19,45 EUR), Rosenbauer (+ 0,63 Prozent auf 47,70 EUR), Flughafen Wien (+ 0,38 Prozent auf 53,20 EUR) und Telekom Austria (+ 0,31 Prozent auf 9,65 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil BAWAG (-2,29 Prozent auf 106,50 EUR), Palfinger (-1,98 Prozent auf 34,60 EUR), FACC (-1,97 Prozent auf 6,96 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,93 Prozent auf 76,20 EUR) und UBM Development (-1,86 Prozent auf 21,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 45.360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 27,751 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,58 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

