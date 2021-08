alstria office-Aktie im Minus: Operativer Gewinn und Umsatz von alstria office ziehen an

Das operative Ergebnis (FFO nach Minderheiten) kletterte in den ersten sechs Monaten um 7,5 Prozent auf 58,5 Millionen Euro, teilte alstria office am frühen Montagabend mit. Der Umsatz stieg um 3,2 Prozent auf 90 Millionen Euro. Das Konzernergebnis lag bei 53,6 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor stand an dieser Stelle noch ein Verlust.

Seine Prognose bestätigte der MDAX-Konzern. Demnach erwartet alstria office weiterhin einen Umsatz in Höhe von 177 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis in Höhe von 108 Millionen Euro. "Während Mieteranfragen auf Vorkrisenniveau liegen, halten sich Unternehmen mit Vertragsabschlüssen derzeit noch zurück", kommentierte Firmenchef Olivier Elamine bei der Vorlage der Quartalszahlen laut Mitteilung. Er rechne mit einem Nachfrageanstieg, sobald das Unternehmen Klarheit bezüglich des Endes der Pandemie und des zukünftigen Bürobedarfs hätten.

alstria office-Aktien verbilligen sich via XETRA zeitweise um 0,78 Prozent auf 17,79 Euro.

