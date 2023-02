Grammer-Aktie springt dennoch an: Grammer macht Verluste

Allerdings rutschte das Ergebnis durch hohe Abschreibungen im Amerika-Geschäft mit minus 44 Millionen Euro in die roten Zahlen, teilte das Unternehmen am Montag in Amberg mit. In diesem Jahr peile der Vorstand einen Umsatz auf Vorjahresniveau und eine Verdopplung des operativen Betriebsgewinns an.

Die Grammer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 12,85 Prozent höher bei 14,05 Euro.

Grammer beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter und baut Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen für Autos sowie Sitze für Busse, Bahnen, Lastwagen, Traktoren und Baumaschinen. Mehrheitsaktionär ist der chinesische Ningbo-Jifeng-Konzern.

