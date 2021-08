K+S-Konkurrent Nutrien hebt erneut Jahresausblick an - Nutrien-Aktie stark

Nutrien profitiert weiter von einer starken Nachfrage nach Düngern und hohen Verkaufspreisen und steuert auf ein Rekordergebnis zu. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde jetzt ein Anstieg auf 6 bis 6,4 Milliarden Dollar erwartet, teilte das Unternehmen am Montagabend in Saskatoon mit. Bislang hatte die Prognose bei 4,4 bis 4,9 Milliarden Dollar gelegen.

Im zweiten Quartal lag der operative Gewinn bei 2,2 Milliarden Dollar und damit 29 Prozent höher als vor einem Jahr. Der Umsatz legte um 16 Prozent auf knapp 9,8 Milliarden Dollar (8,3 Mrd Euro) zu. Der Konzern schnitt im zweiten Quartal besser ab, als Experten erwartet hatten. Auch die Prognose für das operative Ergebnis liegt über den bisherigen Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte nachbörslich zu.

RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 69 Dollar

Die kanadische Bank RBC hat Nutrien (Ex Potash Agrium) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 US-Dollar belassen. Die starken Quartalszahlen und der angehobene Ergebnisausblick (Ebitda) des Düngerherstellers dürften zu einer positiven Kursreaktion der Aktie führen, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Im NYSE-Handel zeigen sich Nutiren-Titel zeitweise 5,69 Prozent fester bei 63,75 US-Dollar.

