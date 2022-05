Compugroup-Aktie: Compugroup steigert Umsatz und Gewinn

Aktien in diesem Artikel

Das SDAX -Unternehmen steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal um zehn Prozent auf 252 Millionen Euro, wie CompuGroup Medical SE am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Gut die Hälfte davon erwirtschaftete der Konzern aus eigener Kraft, also vor Zu- und Verkäufen sowie Währungseffekten. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) kletterte um elf Prozent auf 52 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben davon circa 18 Millionen Euro als Gewinn hängen, rund sieben Millionen mehr als im Vorjahr. Seine Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

KOBLENZ (dpa-AFX)

Bildquellen: Compugroup