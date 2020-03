TeamViewer-Aktie unter Druck: Permira verkauft TeamViewer-Aktien im großen Stil

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 33,47 EUR

0,48% Charts

News

Analysen

Es seien 22 Millionen der zuletzt gut gelaufenen Aktien zu je 32 Euro platziert worden, teilte der Finanzinvestor am Mittwochmorgen in Luxemburg mit. Damit nimmt Permira rund 700 Millionen Euro ein. Der Anteil Permiras an TeamViewer sinkt damit um elf Prozentpunkte auf 51,5 Prozent.

Der Hersteller von Fernwartungssoftware wurde im September vergangenen Jahres von Permira an die Börse gebracht. Beim größten Tech-Börsengang seit dem Platzen der Dot-Com-Blase hatte Permira rund 2,2 Milliarden Euro eingenommen. Der Finanzinvestor hatte das Unternehmen erst 2014 für 870 Millionen Euro gekauft.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits am Dienstagabend über die anstehende Transaktion berichtet. Nach Informationen von Bloomberg sei die Nachfrage sehr hoch gewesen. Die zuletzt gut gelaufene Aktie rutschte am Mittwoch auf der Handelsplattform XETRA zeitweise um 6,8 Prozent auf 32,56 Euro ab. Zuletzt betrug das Minus noch rund 4 Prozent. Die Papiere des Software-Herstellers für Computer-Fernwartung und Videokonferenzen hatten als Profiteur der durch das neuartige Virus eingeschränkten Reisetätigkeit tags zuvor mit 37,23 Euro noch ein Rekordhoch erreicht. In fünf Handelstagen waren sie dabei um 28 Prozent in die Höhe geschnellt, bevor tags zuvor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Das Papier war am Dienstag im regulären Handel kurz bis auf 37,23 Euro gestiegen und damit so hoch wie noch nie. Der Emissionspreis hatte 26,25 Euro betragen. In den ersten Wochen nach dem Börsengang ging es zunächst nach unten, doch dann drehte die Stimmung. Zuletzt sorgte ausgerechnet der neuartige Coronavirus für Auftrieb

Grund dafür ist, dass die von TeamViewer hergestellte Software für Computer-Fernwartung und Videokonferenzen aktuell stark gefragt ist. Diese Technik nutzten in der aktuellen Coronavirus-Krise immer mehr Unternehmen, indem sie ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen, um eine Virus-Ansteckung zu vermeiden.

/zb/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com