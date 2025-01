Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 375,70 EUR.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 375,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 372,80 EUR. Bei 375,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 9,69 Prozent wieder erreichen. Am 27.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 297,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,91 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 8,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 40,22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 37,71 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 24.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,08 USD fest.

