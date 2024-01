HUGO BOSS-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Öffentliche Bekanntgabe

HUGO BOSS gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Bei HUGO BOSS kam es am 18.01.2024 zu einem Insidertrade. Der Handel wurde am 19.01.2024 öffentlich gemacht. Vorstand Grieder, Daniel Heinrich stockte am 18.01.2024 sein Investment in HUGO BOSS-Aktien auf. Grieder, Daniel Heinrich erstand 1.284 Aktien zu je 58,50 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 0,70 Prozent auf 58,14 EUR zu.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das HUGO BOSS-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 0,30 Prozent auf 58,26 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 303 HUGO BOSS-Aktien. Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS beläuft sich aktuell auf 3,99 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 69.016.168 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Grieder, Daniel Heinrich wurde am 18.01.2024 erfasst. Die Führungskraft kaufte damals 45 HUGO BOSS-Aktien zu jeweils 58,50 EUR.

