Ifo: Deutsche Unternehmen verlieren an Wettbewerbsfähigkeit

12.08.25 07:52 Uhr

DOW JONES--Deutsche Unternehmen verlieren nach eigener Einschätzung weiter an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Wie das Ifo-Institut mitteilte, stellte im Juli in einer Umfrage jedes vierte der befragten Unternehmen diese Diagnose. Auch im innereuropäischen Wettbewerb ist keine Trendwende in Sicht: Der Anteil der Firmen mit nachlassender Wettbewerbsfähigkeit gegenüber EU-Mitgliedstaaten sank nur leicht von 13,4 auf 12,0 Prozent. "Die deutsche Industrie kämpft mit strukturellen Nachteilen - etwa bei Energiepreisen, Regulierung und Investitionsbedingungen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Viele Unternehmen verlieren dadurch im globalen Vergleich an Boden."

Verbessert hat sich die Wettbewerbsfähigkeit laut Ifo-Umfrage in keiner Industriebranche. Besonders stark betroffen ist der Maschinenbau: Dort stieg der Anteil der Unternehmen mit sinkender Wettbewerbsfähigkeit auf 31,9 Prozent von 22,2. Das ist der höchste bisher gemessene Wert. Auch in der Elektroindustrie nahm der Wettbewerbsdruck weiter zu. In der Automobilbranche hingegen schätzen deutlich weniger Unternehmen ihre Position negativer ein als im Vormonat. Der Anteil halbierte sich von 33,0 auf 16,1 Prozent.

"Die Herausforderungen für die deutsche Industrie im internationalen Wettbewerb bleiben gewaltig", sagte Wohlrabe. "Deutsche Unternehmen müssen nach der vorläufigen Einigung im Zollstreit mit einem strukturellen Aufschlag von 15 Prozent gegenüber Wettbewerbern in den USA leben. Noch ist unklar, ob dies durch neue Handelsbeziehungen kompensiert werden kann."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 01:53 ET (05:53 GMT)