Dermapharm sieht 2021 zweistelligen Millionenumsatz durch BioNTech-Kooperation - Aktie springt an

Zur Herstellung des Corona-Impfstoffes Comirnaty sollten zusätzliche Produktionskapazitäten am Standort Reinbek aufgenommen werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Grünwald mit. Die Dermapharm -Aktie springt im XETRA-Handel zeitweise um 7,34 Prozent hoch auf 63,80 Euro.

Die Kapazitätserweiterung soll im Mai starten. Im September vergangenen Jahres hatten beide Unternehmen eine Kooperation vereinbart.

