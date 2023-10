In enger Beziehung investiert in SFC Energy-Aktien - die Kursreaktion

Aktiendeal

So entwickelte sich die SFC Energy-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 02.10.2023 bei SFC Energy verzeichnet. Der Handel wurde am 04.10.2023 gemeldet. Krossa Vermögensverwaltung KG, in enger Beziehung bei SFC Energy, fügte am 02.10.2023 1.000 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 19,73 EUR aufgerufen. Die SFC Energy-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 19,66 EUR nach.

Die SFC Energy-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,10 Prozent im Plus bei 18,80 EUR. Die Anzahl der gehandelten SFC Energy-Aktien belief sich an jenem Tag auf 1.346 Stück. SFC Energy markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 323,66 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 17.363.700 Aktien.

Vor dem PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH-Trade wurde die letzte Transaktion am 29.09.2023 verzeichnet. Für jeweils 19,84 EUR stockte PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH in enger Beziehung das Engagement um 5.001 SFC Energy-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net