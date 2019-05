Dieses Cannabis-Startup verlor 500 Millionen Dollar an Firmenwert in kürzester Zeit

TILT Holdings entstand aus der Fusion von vier Cannabis-Konzernen, die auf verschiedene Geschäftszweige der Branche spezialisiert sind, und nun eine börsennotierte Einheit bilden. Vor dem Börsengang wurde der Geschäftswert der einzelnen Teile auf insgesamt rund 500 Millionen US-Dollar beziffert. Doch von diesem Betrag ist nichts mehr zu sehen: Bereits einen Monat später bewertet das Unternehmen selbst den Wert nur noch mit 7 Millionen US-Dollar, berichtet das US-Nachrichtenportal MarketWatch.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Nur optischer Wertverlust?

Aus dem Geschäftsbericht sei zu entnehmen, dass ein massiver Verlust von 552,1 Millionen US-Dollar verbucht wurde. Dieses Minus entstand aber nicht mehrheitlich im operativen Geschäft, sondern fiel nach einer Firmenwertabschreibung in Höhe von fast 500 Millionen US-Dollar an. CEO Alex Coleman erklärt das Minus damit, dass am 6. Dezember mit dem Zusammenschluss der vier Unternehmen andere Standards zur Firmenwertberechnung verwendet worden seien als zuvor. "Der der Fusion zuzurechnende Firmenwert war eher eine intrinsische Wertzuweisung […] Das ist wirklich der Hauptpunkt. Das Unternehmen hat unsere Vermögenswerte nicht proaktiv aufgewertet und wir haben sie nicht aufgeschrieben", so Coleman im Telefongespräch mit MarketWatch.

Coleman erklärte außerdem, dass TILT nun die Herausforderung, Geld zu beschaffen, erprobt habe und beteuerte, dass "fast alles von unserem Geld in Investitionsausgaben gehe", zitiert ihn MarketWatch. Im Dezember konnte das Unternehmen im Rahmen des Börsengangs 120 Millionen US-Dollar einsammeln. Insgesamt brachte TILT 22,9 Millionen Aktien auf den Aktienmarkt, die aber seitdem deutliche Kursverluste hinnehmen mussten.

Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Die besten Cannabis-Aktien kaufen

Bildquellen: Oprea George / Shutterstock.com, Lifestyle discover / Shutterstock.com