InCity Immobilien-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Am 21.10.2022 wurden bei InCity Immobilien Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. InCity Immobilien meldete den Insiderdeal am 24.10.2022. Von in enger Beziehung Realsoul Holding S.A. wurden am 21.10.2022 InCity Immobilien-Papiere gekauft. Für je 1,30 EUR wurden 920 InCity Immobilien-Papiere erstanden. Im FSE-Handel kam die InCity Immobilien-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 1,32 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der InCity Immobilien-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 1,31 EUR. Die InCity Immobilien-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 113,90 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 85.963.728.

Davor tätigte Realsoul Holding S.A. am 17.10.2022 ein Eigengeschäft. Realsoul Holding S.A. erhöhte sein Engagement um 100 InCity Immobilien-Papiere zu jeweils 1,30 EUR.

