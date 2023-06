InCity Immobilien-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Kürzlich kam es bei InCity Immobilien zu Directors' Dealings. Am 19.06.2023 wurde der Handel mit InCity Immobilien-Anteilen gemeldet. Realsoul Holding S.A., in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den InCity Immobilien-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 16.06.2023 91 Aktien zu je 1,28 EUR erworben. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der InCity Immobilien-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 1,28 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die InCity Immobilien-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 1,27 EUR. InCity Immobilien erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 110,89 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 85.963.728 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 06.06.2023 wurde eine Insidertrade von Realsoul Holding S.A. ausgemacht. Zu jeweils 1,28 EUR kaufte Realsoul Holding S.A. 403 Anteile.

Redaktion finanzen.net