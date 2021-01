Indian Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indian Bank präsentierte in der am 22.01.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,56 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,44 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.net