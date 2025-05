Indien: Drei Zivilisten durch Pakistan in Kaschmir getötet

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Durch pakistanischen Beschuss sind im indisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir indischen Angaben zufolge mindestens drei Zivilisten ums Leben gekommen. Die pakistanische Armee habe über die Kontrolllinie hinweg willkürlich geschossen, berichteten Medien unter Berufung auf das Militär. Die indische Armee werde auf den Beschuss in angemessener Weise reagieren. Die Kontrolllinie gilt als De-Facto-Grenze und teilt Kaschmir zwischen den beiden Atommächten.

Indien hatte kurz zuvor mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir angegriffen. Pakistans Militär sprach von Raketenangriffen und mehreren Toten.

Mit dem indischen Angriff eskalieren die jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten erheblich. Ausgelöst wurden sie durch einen Terroranschlag am 22. April in dem indischen kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir mit 26 Toten. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was Islamabad zurückweist./hme/DP/zb