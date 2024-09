Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag seitwärts

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,70 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 32,70 EUR. Bei 32,73 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,24 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 329.642 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,34 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,349 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,81 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 05.08.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

