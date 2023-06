Insider bewegt InCity Immobilien-Aktien

Am 31.05.2023 wurde bei InCity Immobilien ein Insidertrade durchgeführt. InCity Immobilien meldete den Insiderdeal am 01.06.2023. Im Portfolio von InCity Immobilien-in enger Beziehung Realsoul Holding S.A. kam es am 31.05.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.000 Aktien zu jeweils 1,28 EUR hinzu. Mit einem Kurs von 1,25 EUR zeigte sich die InCity Immobilien-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die InCity Immobilien-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 1,25 EUR. InCity Immobilien wird aktuell mit einem Börsenwert von 110,89 Mio. Euro gelistet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 85.963.728 Anteilsscheine.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Realsoul Holding S.A. am 25.04.2023 verzeichnet. Für einen Preis von jeweils 1,28 EUR erwarb Realsoul Holding S.A. 1.594 Aktien.

Redaktion finanzen.net