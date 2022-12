Insider bewegt Medigene-Aktien

Aktien in diesem Artikel Medigene 2,28 EUR

Bei Medigene kam es am 01.12.2022 zu einem Insidertrade. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 01.12.2022. Von Vorstand Ho, Dr. Selwyn wurden am 01.12.2022 Medigene-Papiere gekauft. Für je 2,39 EUR wurden 1.500 Medigene-Papiere erstanden. Die Medigene-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 2,28 EUR.

Die Medigene-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von Prozent bei EUR. Die Aktien von Medigene sind unterdessen 56,99 Mio. Euro wert. Derzeit sind 24.562.700 Aktien handelbar.

Schon am 28.11.2022 stellte Ho, Dr. Selwyn Anteile zum Kauf. Bei einem Kurs von 2,42 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 1.500 Medigene-Aktien auf.

