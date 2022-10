Insider bewegt sino-Aktien

Kürzlich kam es bei sino zu Directors' Dealings. Die Publikation des Deals fand am 20.10.2022 statt. Im Portfolio von sino-in enger Beziehung MMI Leisure & Capital Management GmbH kam es am 19.10.2022 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 971 Aktien zu jeweils 27,00 EUR hinzu. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der sino-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 26,40 EUR.

Die sino-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 26,50 EUR. Die Marktkapitalisierung von sino beläuft sich aktuell auf 63,11 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 2.337.500.

Zuvor meldete sino, dass MMI Leisure & Capital Management GmbH am 18.10.2022 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 26,84 EUR kaufte MMI Leisure & Capital Management GmbH 13.190 Anteile.

Redaktion finanzen.net