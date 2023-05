Insider bewegt sino-Aktien

Aktien in diesem Artikel sino 31,60 EUR

Am 08.05.2023 konnte bei sino ein Insidertrade ausgemacht werden. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 09.05.2023 ein. 1.668 sino-Papiere zu jeweils 31,60 EUR erwarb am 08.05.2023 Hillen, Ingo, Vorstand. Bis zum Handelsende ging es für das sino-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 2,80 Prozent auf 32,50 EUR.

Das Papier von sino legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 32,40 EUR. In der Summe wechselten via FSE 501 sino-Aktien den Besitzer. Die Aktien von sino sind unterdessen 75,74 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 2.337.500 Anteilsscheine beziffert.

Hillen, Ingo führte zuvor am 08.05.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Zu jeweils 32,00 EUR kaufte Hillen, Ingo 3.000 Anteile.

Redaktion finanzen.net