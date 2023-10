Insider kauft Instone Real Estate Group-Aktien

Aktien wechseln den Besitzer

So änderte ein Insider seinen Anteil an Instone Real Estate Group.

Werte in diesem Artikel

Am 16.10.2023 wurden bei Instone Real Estate Group Directors' Dealings erfasst. Instone Real Estate Group meldete den Insiderdeal am 19.10.2023. 1.705 Instone Real Estate Group-Aktien für jeweils 6,00 EUR kaufte am 16.10.2023 Dreyfus, David, Vorstand. Die Instone Real Estate Group-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 5,75 EUR.

Die Instone Real Estate Group-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 5,47 EUR. Der Marktwert von Instone Real Estate Group beträgt unterdessen 241,74 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 43.322.540 Anteilsscheine.

Zuvor meldete Instone Real Estate Group, dass Dreyfus, David am 06.10.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 1.728 Aktien zu je 5,80 EUR.

Redaktion finanzen.net