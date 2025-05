Insider nimmt AUTO1-Aktien aus dem Depot

Insider Portfolio

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei AUTO1 informiert.

Werte in diesem Artikel

AUTO1 meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 23.05.2025. Der Handel wurde am 28.05.2025 gemeldet. Boser, Markus, Vorstand, verkaufte jüngst AUTO1-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 23.05.2025 27.286 Aktien für einen Preis von jeweils 25,08 EUR losgeschlagen. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,50 Prozent auf 25,00 EUR zu.

Das Papier von AUTO1 gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 5,40 Prozent auf 24,06 EUR abwärts. Von der AUTO1-Aktie wurden im Tagesverlauf 546 Stück gehandelt. AUTO1 ist derzeit am Markt 5,11 Mrd. Euro wert. Derzeit sind 218.821.328 Aktien handelbar.

Schon am 22.05.2025 stellte Boser, Markus Anteile zum Verkauf. Das Portfolio von Boser, Markus verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Senkung um 6.387 Anteile zu jeweils 24,98 EUR.

Redaktion finanzen.net