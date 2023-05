Insider nimmt publity-Aktien ins Depot

Aktien in diesem Artikel publity 21,40 EUR

Kürzlich kam es bei publity zu Directors' Dealings. Der Aktien-Deal wurde am 09.05.2023 bekannt gemacht. Am 04.05.2023 baute NEON Equity AG, in enger Beziehung, sein Depot um 265 Aktien aus. NEON Equity AG bezahlte 22,20 EUR je Anteilsschein. Anleger zeigten sich alles in allem bei der publity-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 21,70 EUR.

Die publity-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,60 EUR. Insgesamt ist publity aktuell 318,36 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 14.876.500 Wertpapiere.

Zuvor meldete publity, dass NEON Equity AG am 03.05.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 22,30 EUR kaufte NEON Equity AG 225 Anteile.

