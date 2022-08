Insider nimmt The Social Chain-Aktien ins Depot

The Social Chain meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 12.08.2022. Die Meldung des Deals ging am 15.08.2022 ein. 4.369 The Social Chain-Aktien für jeweils 9,29 EUR kaufte am 12.08.2022 DA CAPO Vermögensverwaltung GmbH, in enger Beziehung. Das Papier von The Social Chain konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 7,80 Prozent auf 8,62 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von The Social Chain zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 3,60 Prozent auf 9,88 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 750 The Social Chain-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist The Social Chain aktuell 153,42 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 15.527.800 Anteilsscheine beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden The Social Chain-Anteile zuletzt am 12.08.2022 von einer Führungskraft bewegt. Für jeweils 9,14 EUR stockte Dümmel, Ralf Vorstand das Engagement um 6.503 The Social Chain-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net